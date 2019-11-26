واشنطن قلقة حيال قرار تركيا اختبار أنظمة رادارات "إس-400" الروسية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده إزاء بدء اختبارات تركيا لمنظومة الدفاع الروسية "إس-400"، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل بحث هذه المسألة مع أنقرة.

واشنطن – سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: "هذا الأمر يشكل مصدر قلق. نحن لا نزال نتحدث مع الأتراك، ونحاول حل هذه المسألة".

ولم يعلق بومبيو في هذا الصدد، على أية احتمالات لفرض عقوبات على تركيا.

وأكدت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، في وقت سابق، أنها ستفحص رادارات منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" في العاصمة التركية أنقرة، لافتة إلى أن مقاتلات من طراز "إف- 16" ستنفذ طلعات جوية في أجواء أنقرة، في ضوء تلك الاختبارات.

وطالبت واشنطن الحليف التركي بإلغاء الصفقة مع روسيا، مقابل تقديم أنظمة "باتريوت" الأمريكية بديلا عنها، كما هددت بعد ذلك بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات وفقا لقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، الشيء الذي واجهته أنقرة برفض تام، دون تقديم أية تنازلات في هذا الشأن.