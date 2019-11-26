الناتو يرى في الاتصالات مع روسيا "مصلحة متبادلة" لضمان إمكانية التنبؤ

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، أنه يرى في الاتصالات مع روسيا "مصلحة متبادلة" للحفاظ على خطوط الاتصالات العسكرية بغية ضمان القدرة على التنبؤ.

بروكسل - سبوتنيك. وجاء في البيان "هذا اللقاء يستعرض وجود مصلحة متبادلة واضحة للحفاظ على خطوط الاتصال العسكرية بهدف ضمان القدرة على التنبؤ وفقا لسياسة الشفافية في "الناتو" والحوار المستمر على المستوى السياسي مع كبار القادة الروس."

وأشار البيان، إلى أن الطرفين "اتفقا على مواصلة استخدام خطوط الاتصال العسكرية".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بحث مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، ستيوارت بيتش، خلال اجتماع عقد في باكو، التدابير لتفادي وقوع حوادث على الخط الفاصل بين روسيا والناتو، كما تبادل القائدان العسكريان وجهات النظر حول الوضع في مجال الأمن الأوروبي بما في ذلك واحتمال استئناف الحوار بين الخبراء العسكريين، وناقشا أيضا الوضع في مناطق الأزمات.