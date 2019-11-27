قصف إسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك بعد عدة ساعات من إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من القطاع تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

موسكو – سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "طائرات الاحتلال استهدفت للمرة الثالثة موقع "عين جالوت" التابع للفصائل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق أطلقت صافرات الإنذار في منطقة "غلاف غزة" عقب رصد إطلاق قذائف من القطاع، وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

#متابعة | جيش الاحتلال يُعلن أن غاراته الأخيرة على قطاع غزة طالت أهدافًا لح.م. اس، ويحملها مسؤولية اطلاق الصواريخ نحو المستوطنات. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 26, 2019

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو بالرد بكل قوة على أي هجوم ينطلق من قطاع غزة. وقال نتنياهو في بيان له، "إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع أن يعتدي علينا بعد عملية (الحزام الأسود) فهو يرتكب خطأ فادحا. سنرد بحزم على أي اعتداء علينا وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل في جميع الجبهات".

يذكر أنه قبل أسبوعين توصلت حركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية إلى اتفاق وقف إطلاق نار بعد تصعيد استمر ليومين عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

In response to the rockets fired from Gaza at Israeli civilians earlier tonight, our fighter jets just struck a number of Hamas terror targets in #Gaza.



Hamas will bear the consequences for actions against Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2019

في حين قامت سرايا القدس مع عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة. وأسفرت جولة التصعيد الإسرائيلي الأخير عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح نحو مئة آخرين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على كافة أنحاء قطاع غزة.