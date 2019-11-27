 مسلح يطلق النار على شخصين في مدرسة بواشنطن قبل أن يقتل نفسه

- ذكرت الشرطة أن رجلا أطلق النار على شخصين يوم الثلاثاء في مرأب للسيارات بمدرسة ابتدائية في فانكوفر بواشنطن قبل أن تلاحقه الشرطة وتوقف سياراته ويقتل نفسه بالرصاص.