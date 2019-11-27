ترامب: المساءلة التي يقودها الديمقراطيون ستساعدني على الفوز بالانتخابات

يعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تحقيق المساءلة الذي يقوده الديمقراطيون، سيساعده فقط على الفوز في انتخابات عام 2020.

وقال ترامب في حديث أمام أنصاره في فلوريدا "أعتقد أن ذلك سيقودنا مباشرة إلى الفوز في تلك الانتخابات".



وأضاف الرئيس الأمريكي، في إشارة إلى جلسة المساءلة التي عقدت في الكونغرس: "لقد فزنا بالكامل خلال الأسبوعين الأخيرين".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الـ ثاني أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.

كان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو/تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر/أيلول بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.

ويعتبر الديمقراطيون أن ترامب طلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.