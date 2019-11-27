المكسيك تدعو بومبيو لمناقشة تصريحات ترامب المتعلقة بعصابات المخدرات في بلادها

تعتزم وزارة الخارجية المكسيكية، مناقشة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإدراج عصابات المخدرات في بلادها على قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى وزراء الخارجية في المستقبل القريب.

قالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت، إن "وزير خارجية بلادها سيجري اتصالا مع نظيره الأمريكي بومبيو، لمناقشة هذا الموضوع المهم للغاية ".

وقال ترامب في وقت سابق خلال مقابلة إذاعية مع بيل أوريلي: "سندرجهم... لقد عملنا على هذا منذ 90 يوما".

وأشار الرئيس إلى أنه ينبغي اتخاذ إجراءات محددة لاتخاذ هذا القرار داخل الإدارة، والتي تم إطلاقها بالفعل.

وقال ترامب في وقت سابق، إن العصابات التي تزود الولايات المتحدة بالمخدرات، فضلا عن الهجرة غير الشرعية، تشكل تهديدا هاما للبلاد.