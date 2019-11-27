ترامب ينشر فيديو "مراسم العفو" عن الديك الرومي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو عاطفيًا من حفل عفو صدر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، عن الديك الرومي المسمى باتر Butter عشية عيد الشكر على حسابه على تويتر.

يُظهر الفيديو عملية نقل الطير وبعض اللقطات من الحدث التقليدي قبل العيد على خلفية خطاب حماسي من الرئيس الأمريكي حول السلام والأمن والقيم العائلية. في مقطع الفيديو، يتمنى ترامب لمواطني الولايات المتحدة السعادة في يوم الشكر، بما في ذلك نيابة عن السيدة الأولى.

في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم الاحتفال بعيد الشكر سنويًا في يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر. في 2019، كان العيد في 28 نوفمبر.

ويذكر أن تقاليد العفو عن الديوك الرومية ينفذها رؤساء أمريكا على مر السنين، وكانت البداية تحديدا مع الرئيس هاري ترومان، الذي عفا عن ديك رومي في الليلة السابقة لعيد الشكر في عام 1947.