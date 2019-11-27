الهند تطلق قمرها الصناعي و13 مركبة فضائية أمريكية إلى المدار

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بنجاح إلى المدار القمر الصناعي Cartosat-3 Earth للاستشعار عن بعد و 13 قمرا صناعيا تجاريا أمريكيا.

وأعلنت المنظمة على موقعها على التويتر أن الصاروخ الحامل PSLV-C47 مع القمر الصناعي Cartosat-3 Earth و13 قمرا صناعيا أمريكيا انطلق من المحطة الفضائية على جزيرة سريهاريكوتا.

#PSLV-C47 carrying Cartosat-3 and 13 USA nanosatellites lifts off from Sriharikota pic.twitter.com/BBA9QQ2AVd — ISRO (@isro) November 27, 2019

سيقدم Cartosat-3 المساعدة، بما في ذلك التخطيط المدني على نطاق واسع، للقيام بمهام الزراعة. الأقمار الصناعية الأمريكية وضعت في المدار بموجب شروط العقد التجاري.

في مارس/آذار، أجرت الهند اختبارات ناجحة للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، وتم إسقاط جهاز على ارتفاع 300 كم. وكما أشار رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي، فإن روسيا والولايات المتحدة والصين فقط هي التي تمتلك هذه الأسلحة اليوم.