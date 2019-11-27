بنغلاديش... الإعدام لـ 7 نفذوا هجوما على مطعم في العاصمة

حكم القضاء في بنغلاديش، اليوم الأربعاء، على 7 أشخاص بالإعدام لتورطهم في هجوم في شهر تموز/يوليو من العام 2016، استهدف مطعما وخلف نحو 20 قتيلا من الأجانب والمحليين ورجال الأمن في العاصمة دكا.

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب موقع "بانغلا نيوز 24"، "حكم على 7 بالإعدام، فيما تمت تبرئة الثامن"، في المحاكمة التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، للمتهمين في الهجوم الذي استهدف مطعم "هولي آرتيسان" بحي غولشان الراقي في العاصمة، والذي يضم غالبية السفارات الأجنبية والمراكز التجارية الكبرى.

وذكر الموقع أن الهجوم، الذي كان قد خلف 20 قتيلا، بينهم 3 إيطاليين، و4 يابانيين، وهندي، وأميركي، وبنغاليين، فضلا عن رجلي أمن. وتابع أن عملية أمنية أعقبت الهجوم خلّفت 5 قتلى من المسلحين.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.