الرئاسة التركية تتحدث عن رسائل مهمة سيفصح عنها أردوغان في قمة "الناتو"

أعلن إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، سيقدم رسائل مهمة خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو) التي من المنتظر أن تنعقد في العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع المقبل.

أكد قالن في تصريحات أدلى بها، من العاصمة الألمانية برلين، حيث كان يشارك في منتدى حول السياسة الخارجية نظمه وقف "كوربر" على أهمية قمة الناتو المقبلة، مضيفًا: "وهناك رسائل مهمة سيقدمها رئيسنا(رجب طيب أردوغان) بتلك القمة، إذ لدى تركيا العديد من المقاربات التي ستطرحها هناك مثل وضع الناتو في القرن الـ21، ورؤيته، ومسؤولياته، وأولوياته"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال قالن: "هذه الأيام تشهد حالة من الجدل بخصوص موضوعات عدة متعلقة بالحلف الأطلسي، مثل مستقبله، وهويته، ورؤيته، بل بلغ الأمر إلى حد خروج البعض ليقول إنه (مات دماغيا)، وآخرون قالوا (لقد انحل الحلف)؛ لذلك فإن تركيا لديها العديد من الأطروحات في هذا الشأن".

وتابع المتحدث التركي: "لذلك فإن الرئيس أردوغان سيقدم خلال تلك القمة أراء بلاده المهمة على اعتبار أن تركيا صاحبة أكبر ثاني جيش بالحلف، ومنذ العام 1952 وحتى الآن تؤمن الجناح الجنوبي للحلف".

ونوه إلى أن "المنطقة الآمنة (في الشمال السوري)، وقضايا الهجرة أكثر الموضوعات التي تتم متابعتها عن كثب في أوروبا"، مضيفًا: "ولعلنا شاهدنا ردود فعل من بعض الدول الغربية بعد تطهير حدودنا من التنظيمات الإرهابية، وبعد عملية (نبع السلام)، وأرى أنه لا مبرر لذلك، لأن هذه العملية كانت ضد التنظيمات الإرهابية، وليس المدنيين أو الأكراد أو الأقليات الدينية".