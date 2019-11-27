وزير الخارجية التركي: لم نشتر منظومة إس-400 لنبقيها داخل المستودعات

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لم تشتر منظومة "إس-400" الروسية لتبقيها داخل المستودعات، "نحن بحاجة لمنظومة دفاع جوي".

وجدد في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي في أنقرة، على أن بلاده تؤكد على تمسكها بتشغيل منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي على الرغم من رفض الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لم تعط تعهدات للأخيرة في ذلك الصدد، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | جاويش أوغلو حول صفقة صواريخ "إس-400": لم نشترِ هذا المنتج كي نحتفظ به في المستودع، نحن بحاجة له — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 27, 2019

​وأوضح الوزير: "لم نعط تعهدات للولايات المتحدة حول المنظومة... من غير الممكن أن نقبل أسلوب الإملاءات".

وقبل أيام أكدت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أنها ستقوم بفحص رادار منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" في العاصمة التركية أنقرة.

وأكدت أن مقاتلات من طراز "إف- 16" ستنفذ طلعات جوية في أجواء أنقرة اليوم وغداً في هذا الإطار.

وقال مكتب المستشار الإعلامي لرئيس الصناعات الدفاعية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "سيتم اليوم وغداً فحص الرادار التابع لمنظومة الدفاع الجوي "إس – 400".

وتابع: "ستنفذ مقاتلات"إف- 16" التركية طلعات جوية في العاصمة أنقرة للتأكد مما إذا كانت رادارات منظومة "إس- 400" ستكشف المقاتلات أم لا".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن أنقرة تعمل على مسألة التفاعل بين منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" والطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس "إف-35"، آملا أن تحقق هذه الجهود نتيجة إيجابية.