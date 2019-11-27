أفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية، بأن تزويد تركيا بمنظومة "إس 400" لا يهدف إلى تقويض أمن الناتو.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ردا على طلب التعليق على تصريحات عدد من ممثلي الناتو بأن تزويد تركيا بأنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية يمكن أن يقوض الفعالية القتالية للحلف ويؤثر على الوضع في المنطقة: "عمليات التسليم الخاصة بنا لا تهدف إلى تقويض أمن أي كان، فهذه أسلحة دفاعية بحتة".

وأضاف المصدر: "نحن لا نجري توريدات يمكن أن تتعارض بأي حال من الأحوال مع قانوننا الخاص بالتعاون العسكري التقني والتزاماتنا والاتفاقيات الدولية".

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.