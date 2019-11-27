مينسك ترجح عدم التوصل لاتفاق حول قرض من "النقد الدولي" إثر الاختلاف حول تنفيذ الإصلاحات

أعلن وزير المال البيلاروسي، مكسيم يرمولوفيتش، اليوم الأربعاء، أن السلطات البيلاروسية على الأرجح لن تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج القروض الجديد في العام المقبل، ويعود سبب ذلك إلى الاختلافات على سرعة تنفيذ الإصلاحات.

مينسك– سبوتنيك. وقال يرمولوفيتش للصحفيين، معلقا على احتمال بدء المحادثات حول برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي في عام 2020: "هم [الصندوق] يرغبون بأن يروا إصلاحات في قطاع الدولة أسرع. يريدون زيادة أسعار خدمات الإسكان لتعويض النفقات على تأمين هذه الخدمات، وتقليص دعم السكان من الميزانية. أعتقد أننا نختلف هنا على سرعة هذه التغييرات بالتحديد. إني لا أرى احتمال أننا سنتفق على هذين الموقفين في العام المقبل".

وأشار المتحدث إلى أنه في إطار البرنامج الجديد للتنمية الاجتماعية الاقتصادية لبيلاروس في 5 أعوام المقبلة (2020-2025)، ستقوم مينسك بمناقشة اقتراحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تنفيذ السياسة الاقتصادية.

وبحثت بيلاروس، مع صندوق النقد الدولي، برنامج التعاون الجديد، الذي يفترض منح قرض بقيمة 3 مليار دولار بنسبة 2.28 بالمئة سنويا لمدة عشر سنوات، لكن ظهر خلاف حول سرعة تنفيذ الإصلاحات بما فيه في مسألة زيادة التعرفات على الخدمات السكنية.