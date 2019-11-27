لافروف: القناة الروسية الأميركية العسكرية تعمل باحترافية ولا نريد مشاكل للشعب السوري

بشكيك (قرغيزستان)، 27 نوفمبر - سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القناة الروسية الأميركية لمنع الحوادث المحتملة في سوريا تعمل بطريقة احترافية.

بشكيك - سبوتنيك. وقال لافروف خلال محاضرة في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القيرغيزية: "هناك قناة بين العسكريين الروس والأمريكيين، تعمل باحترافية وضمن إزالة مخاطر أي حوادث غير مقصودة".

وأضاف لافروف: "نحن لا نريد مشاكل للشعب السوري ولا نريد خلق أي تهديدات لقواتنا العاملة هناك بناءً على طلب الحكومة الشرعية، للمساعدة في مكافحة الإرهاب".

وأكمل حديثه: "إن العسكريين الروس والأميركيين على اتصال مستمر، وأن موسكو تصر على ضرورة انسحاب القوات الأميركية من سوريا "بشكل طوعي".