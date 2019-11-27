مشاورات روسية أوروبية حول التحضيرات لـ "رباعية نورماندي"

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ماركوس إديرر، تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا والتحضيرات لقمة " رباعية نورماندي".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال الاجتماع، ناقش الطرفان التقدم المحرز في حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، مع التركيز على الاستعدادات للقمة في "رباعية نورماندي"، وكذلك بعض المشاكل الأخرى في مناطق رابطة الدول المستقلة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أعلن في الـ18 من الشهر الجاري، أن الكرملين يؤكد انعقاد القمة بـ "صيغة نورماندي" يوم 9 كانون الأول / ديسمبر، وأن الاستعدادات للمرحلة النهائية تجري على قدم وساق.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن قادة فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، سيجتمعون في باريس في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، في مسعى لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها القادة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي الاجتماع بعد انفراج في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي.

وبدورها أكدت الحكومة الألمانية، سابقا، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستشارك في قمة رباعية "نورماندي" بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر، في باريس.