لأول مرة...وزير الخارجية التركي يكشف عن موقف إيجابي يصدر من واشنطن

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن موقف إيجابي يصدر لأول مرة من واشنطن، بشأن صواريخ "باتريوت" الأمريكية.

وأكد جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم، مع نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، عقب اجتماعين "هناك موقف إيجابي لأول مرة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإنتاج المشترك والتكنولوجيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت"، لكنها لم تقدم ضمانات".

وتابع وزير الخارجية التركي أن "تركيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي جديدة، وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع منظومة "باتريوت" فإننا سنشتريها، وليس من الصائب الاعتماد على دولة معينة بهذا الخصوص".

ونوه الوزير التركي أنه "إذا كانت الولايات المتحدة إيجابية بشأن بيع باتريوت وتمكنت من الحصول على موافقة الكونغرس، فسنتفاوض معها، وسنتفق على السعر وغيرها من القضايا"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وعن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بخصوص شراء تركيا منظومة "إس -400" الروسية، قال جاويش أوغلو "لم نشتر هذا المنتج كي نحتفظ به في المستودع، نحن بحاجة إليه".

وأضاف في هذا السياق: "لا يمكن شراء منتج للتخزين، نظام الدفاع الجوي له تكلفة كبيرة، ولكن حاجتنا إليه أكثر من مسألة تكلفته".

ونوه جاويش أوغلو أن هناك بطارية باتريوت واحدة تابعة لإسبانيا على الحدود التركية، في حين يجري الإيطاليون سحب بطاريتهم من المنطقة الحدودية.

وأردف الوزير التركي "لذلك نحن بحاجة إلى نظام دفاع جوي في تركيا، حيث لدينا نقص الآن، نظرا لأننا لا ننتج منظومة دفاع جوي حاليا، فينبغي علينا التزود من مكان ما".

وأضاف جاويش أوغلو "نواصل الحديث مع الولايات المتحدة حول منظومة "إس-400"، لكن لا يمكننا قبول أسلوب قائم على الإملاءات".

وحول برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، أكد جاويش أوغلو أن تركيا تستثمر 1.4 مليار دولار في البرنامج، وبلغ إجمالي إنتاجها 2.2 مليار دولار.

وبين أن بلاده وفي أسوأ سيناريو عندما لا تستطيع الحصول على مقاتلات "إف-35"، فسيتعين عليها البحث عن بدائل أخرى عندما تحتاج إلى مقاتلات.