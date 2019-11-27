تلاميذ يهتفون ضد ميلانيا ترامب في أمريكا

قوبلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب بموجة استهجان خلال حديثها في فعالية لزيادة الوعي عن أزمة الأفيون، وذلك أثناء حضورها قمة للشباب في مدينة بالتيمور.

وحسب مقطع فيديو نشرته إحدى القنوات المحلية، ما إن قام مقدم الفعالية بإعلان خروج ميلانا لإلقاء كلمتها حتى امتلأت الصالة بأصوات الاستهجان التي أطلقها مئات التلاميذ الحاضرين من المرحلتين الإعدادية والثانوية.

— CBS News (@CBSNews) 26 ноября 2019 г.

ومع أنها لاقت ترحيباً من قبل البعض إلا أن هتافات الاستهجان كانت واضحة خلال حديثها. ميلانا لم تأبه بتلك الهتافات وتابعت خطابها حتى النهاية.