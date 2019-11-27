"ستسقط آلاف الصواريخ علينا"... جنرال إسرائيلي: لن نتمكن من الدفاع عن بلادنا لو حاربتنا إيران

حذر جنرال إسرائيلي من خطورة مواجهة إيران، في حال دخول بلاده في حرب حقيقية معها.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس، الثلاثاء، أن الجنرال الإسرائيلي، تسيفيكا حيموفيتش، قد حذر من مواجهة مرتقبة مع إيران، بدعوى أن بلاده ليست جاهزة فعليا لتلك الحرب.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجنرال تسيفيكا حيموفيتش، قائد سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي السابق قد أوضح أن بلاده ربما تكون أضعف من إيران، لأنه في حال الهجوم على بلاده، فإنه ستسقط آلاف الصواريخ، ولن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها بشكل كامل، حتى ولو لدى إسرائيل كميات كبيرة من مضادات الصواريخ.

ونقلت الصحيفة العبرية عن حيموفيتش أنه في حال استهداف إيران لمصنع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، فهذا معناه إعلان حرب فعلية، خاصة وأن إيران ستهاجم بلاده من جميع الاتجاهات، حيث سيقف حزب الله اللبناني مع إيران، وكذلك سوريا، وكل منهما سيفتح جبهة ضد إسرائيل، بجانب "الميليشيات الشيعية" في العراق - بحسب الصحيفة - ستشارك بدورها في تلك الحرب إلى جانب إيران.

وفي سياق متصل، زعمت القناة "12" الإسرائيلية، مساء أمس الأول، الاثنين، أن "رد طهران على تل أبيب يقترب"، بعد الهجمات الأخيرة في المنطقة.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر، قوله إن "الرد الإيراني قد يتمثل في هجوم بوابل كثيف من الصواريخ، مدعوم بهجوم بعشرات الطائرات المفخخة، أو هجوم عبر البحر ضد سفن حربية أو منشآت نفط إسرائيلية".

ونوهت القناة إلى أن "الرد الإيراني سيكون محفوفا بالمخاطر في حال نفذت هجومها من لبنان، بسبب وجود 130 ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل بيد حزب الله".