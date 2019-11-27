الخارجية الروسية: لا يوجد حديث عن اعتراف موسكو بالسلطات الحالية في بوليفيا

أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، اليوم الأربعاء، أن مسألة اعتراف موسكو بالسلطات البوليفية الحالية لم تثر مطلقاً.

موسكو - سبوتنيك. وقال شيتينين، على هامش "نادي فالداي"، تعليقا على الأحداث التي تجري في العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية في نقاشات "القارة الملتهبة: الأزمات والاحتجاجات في أمريكا اللاتينية": "لم يكن هناك نقاش حول الاعتراف بالحكومة (بوليفيا) في أية مرحلة، ولم يطرح هذا السؤال".

وأضاف: "في بوليفيا، وقعت بعض الأحداث. هذه الأحداث تضمنت عناصر مهمة للغاية من الانقلاب. لقد عبرنا عن قلقنا في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه، في ظل موقفنا الواقعي ننطلق من حقيقة أن هناك في بوليفيا قوة سياسية يُنظر إليها حاليًا على أنها قادة البلاد الذين سيكونون على رأس الدولة حتى إجراء الانتخابات الديمقراطية العامة هناك ".

يذكر أنه وعلى خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش للاستقالة، أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر استقالته، وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضاً، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد أن هذا يأتي حفاظاً على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب.

وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس.