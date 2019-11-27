إيران تعلن القبض على 8 بتهمة جمع معلومات عن التظاهرات لأمريكا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الأربعاء القبض على 8 أشخاص، بتهمة جمع معلومات عن المتظاهرين والاحتجاجات لصالح الولايات المتحدة الأميركية، متهمة إياهم بتلقي تدريب على يد المخابرات الأميركية.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة إيرنا عن وزارة الأمن "القينا القبض على عدد من العناصر كانوا يجمعون معلومات عن المتظاهرين وأعمال الشغب لصالح الولايات المتحدة الأميركية"، موضحة "عدد الأشخاص الذي تم إلقاء القبض عليهم 8 أشخاص 6 منهم القي القبض عليهم في أماكن وأعمال الشغب واثنين ألقي القبض عليهم قبل مغادرتهم البلاد لنقل جميع المعلومات إلى المخابرات الأميركية".

كما أضافت وزارة الأمن "العناصر التي تم إلقاء القبض عليها تلقت تدريبات على أيدي المخابرات الأميركية في بعض دول الجوار وقد قاموا بجمع معلومات دقيقة داخل البلاد وكانوا يريدون نقلها إلى الخارج وذلك بأمر من المخابرات الأميركية".

وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.