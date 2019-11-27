الخارجية الروسية: أمام أمريكا اللاتينية مهمة إعداد النخب الحاكمة مهنيا

أعلن رئيس إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، اليوم الأربعاء، أن أمريكا اللاتينية تقف حاليا أمام مهمة إعداد مهنيا، وإلا ستتكرر دورة القرارات غير الاحترافية.

موسكو - سبوتنيك. وقال شيتينين متحدثا في نادي "فالداي" حول موضوع "القارة المشتعلة: الأزمات والاحتجاجات في أمريكا اللاتينية" "إن أهمية إعداد النخبة هو الطريق الذي يقف الآن أمامنا. بالطبع، هذه كرة في ملعب أصدقائنا في أمريكا اللاتينية، لكنها تقف أيضا أمام المنطقة، لأنه خلاف ذلك ستتكرر دورة القرارات غير المهنية".

ودعا رئيس الإدارة إلى إيلاء اهتمام خاص لتدني مستوى الكفاءة المهنية الخطير جدا للنخبة الحاكمة. وقال بأن الانتخابات في المنطقة "تقوم على الشعبوية" ولكن جمع الأصوات على أساس الشعارات الشعبوية لا يعني أن تكون قادرا على إدارة الدولة في "الهيكل الحالي المعقد للغاية للاقتصاد والسياسة والعلاقات الاجتماعية".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن روسيا مهتمة بأن تكون أمريكا اللاتينية مستقرة ومستدامة سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك وبوليفيا .

ويذكر في هذا السياق أن موجة من الاحتجاجات كانت قد اجتاحت عددا من بلدان أمريكا اللاتينية، مثل بوليفيا والإكوادور وتشيلي وقبل ذلك فنزويلا.