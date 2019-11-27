روحاني: الشعب الإيراني لن يخضع لمؤامرات الأعداء

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في ختام زيارته لمحافظة أذربيجان الشرقية، اليوم الأربعاء، عن تقديره للحضور "الملحمي الذي سطره أهالي المحافظة ولاسيما مدينة تبريز تنديدا بمؤامرات الأعداء".

ووفقا لما نشرته وكالة "إرنا"، قال روحاني: "أهالي تبريز وزنجان من رواد المواجهة ضد الاستبداد والتصدي لمؤامرات الأعداء؛ حيث جسدوا للعالم عبر حضورهم الملحمي في المسيرات الأخيرة، مدى أهمية استقلال وأمن البلاد بالنسبة اليهم وإن مؤامرات هؤلاء الأعداء لن تثنيهم إطلاقا".

وحول زيارته إلى أذربايجان الشرقية، أشار حسن روحاني إلى تفقده لمناطق الزلزال والإجراءات ذات الصلة هناك؛ مؤكدا أن جهود المسؤولين كانت واضحة والأهالي أعربوا عن رضاهم إزاء هذه الخدمات.

وشدد روحاني على أن الحكومة تعير أهمية بالغة إلى قضايا البيئة، وذلك في سياق برامجها الهادفة إلى ضمان سلامة المواطنين.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت، في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015.