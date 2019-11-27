مسؤول أمريكي: واشنطن تعتبر "الناتو" أنجح تحالف في التاريخ

صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تعتبر "الناتو" أنجح تحالف في التاريخ، وأن واشنطن تواصل لعب دور قيادي فيه.

واشنطن - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي للصحفيين: "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد، أن (الناتو) يبقى أنجح تحالف في التاريخ. لقد أشار الرئيس ووزير الخارجية بوضوح، وعلى مدى عدة سنوات، إلى دعمهما للحلف. ما زلنا نلعب دورا قياديا رئيسيا فيه."

ووفقًا للمسؤول، فإن أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هذا العام في قمة الناتو القادمة، سيكون موضوع توزيع المسؤوليات الخاصة بالمساهمات في ميزانية الدفاع.

وأضاف ممثل الخارجية بأن: "البيان، الذي سيصدر (في ختام الجلسة) سيكون إيجابيا للغاية".

هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تأمل في أن ينظر قادة "الناتو" خلال قمة الحلف المقبلة، بالمقترحات الروسية، وأن يبحثوا الجزء الأكبر منها، معربا عن أمله بتقديم إشارات بناءة إلى موسك.

وقال ريابكوف: "أود أن تشمل الإشارات التي سيرسلها قادة دول "الناتو" من هناك (من القمة) شيئا أكثر إيجابية من التكرار المستمر لنفس الدعوات التي تطالب روسيا في القيام بشيء ما، وهذا في العموم شيء لا يمكن تبريره وليس له صلة بالواقع".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "هذا الانفصال عن الواقع هو سمة مميزة لسلوك "الناتو". نأمل هذه المرة أن ينظروا بجدية في الجزء الأكبر من المقترحات الروسية وأن يبحثوها".

هذا وتعقد قمة قادة "الناتو" في 3-4 ديسمبر /كانون الأول 2019، بالعاصمة البريطانية لندن. وسيتم التركيز خلال القمة على آلية تحسين جاهزية قوات الحلف القتالية.