مقتل 15 مدنيا بينهم 8 أطفال إثر انفجار قنبلة في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، إن 15 على الأقل من المدنيين الأفغان، بينهم ثمانية أطفال وست نساء، لقوا حتفهم بانفجار شمالي البلاد.

ويأتي الانفجار الذي أودى بحياة 15 مدنيا على الأقل، عندما انفجرت قنبلة زرعت على طريق مركبتهم، في إقليم قندوز شمالي البلاد؛ بحسب وكالة "رويترز".

ومع استمرار الصراع لأكثر من 18 عاما بين قوات الحكومة الأفغانية المدعومة من الخارج ومسلحي حركة "طالبان"، يتحمل المدنيون عادة وطأة الحرب، وذلك بأعداد قياسية من القتلى والمصابين.

وقال محبوب الله سيدي، رئيس منطقة إمام صهيب، التي شهدت قتالا عنيفا بين القوات الحكومية وطالبان، في الشهور القليلة الماضية، إن الحادث وقع على طريق رئيسي في المنطقة.

وأضاف سيدي:

كانت العائلات في طريقها لحضور حفل زفاف، عندما دعست مركبتهم لسوء الحظ على قنبلة مزروعة على الطريق أودت بحياتهم.

وقتل وأصيب ما لا يقل عن 3812 مدنيا في النصف الأول من هذا العام بحوادث عنف في أنحاء البلاد. وقالت الأمم المتحدة إن 144 امرأة و327 طفلا لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من ألف شخص بجروح خلال الفترة نفسها.