بعد حديثه عن وثيقة للتأمين... جولياني لترامب: "كنت أمزح"

قال روبرت كوستيلو، محامي رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن جولياني اتصل بترامب هذا الأسبوع ليؤكد له أنه كان يمزح عندما أبلغ وسائل إعلام بأن لديه "وثيقة لتأمين نفسه" في حال انقلاب الرئيس الأمريكي عليه في فضيحة أوكرانيا.

وتابع كوستيلو أن جوليان اتصل بترامب "بإصرار مني خلال اليوم السابق" كي يؤكد له أنه لم يكن جادا عندما قال إن لديه "وثيقة للتأمين إذا تمت التضحية به ".

وقال كوستيلو لـ"رويترز" "كان عليه ألا يمزح فهو شخص جاد. قلت له هناك عشرة آلاف ممثل كوميدي لا يجدون عملا وأنت تقدم مزحة. الأمر لا يصح بهذه الطريقة".

وكان جولياني قد قال بالفعل إنه كان يسخر عندما قال هذه التصريحات. كما تجاهلها ترامب أيضا وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع "رودي شخص عظيم".

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على تصريحات كوستيلو.

وبرز جولياني باعتباره شخصية محورية في تحقيق المساءلة الذي يجريه مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين ضد ترامب. ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي باستغلال سلطته لتحقيق مكاسب سياسية شخصية من خلال الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح البارز لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2020 عن الحزب الديمقراطي وابنه هانتر عضو مجلس الإدارة السابق بشركة أوكرانية للطاقة.