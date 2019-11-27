وكالة: انفجار هائل بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية

قال مسؤولون إن ثلاثة عمال أصيبوا بجروح اليوم الأربعاء عندما تسبب انفجار هائل في اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية، في واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة من الحوادث بمصانع الكيماويات في المنطقة.

وأضاف المسؤولون أن انفجارا وقع داخل منشأة تابعة لمجموعة "تي.بي.سي" لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أعقبته انفجارات ثانوية هشمت النوافذ وأطاحت بالأبواب المغلقة ودفعت المسؤولين لإخلاء المنازل التي تقع في نطاق نصف ميل من المنشأة التي تبعد نحو 90 ميلا شرقي هيوستن، بحسب "رويترز".

وقال بيتون كيث المتحدث باسم "تي.بي.سي" إن مسؤولي مكافحة الحرائق‭‭ ‬‬قرروا‭‭ ‬‬ترك النيران في وحدة معالجة البوتادين حتى تخمد ويركزون على الحيلولة دون اتساع رقعة الحريق. ولم يذكر متى يمكن إخماد النيران.

UPDATE: Emergency response teams continue to fight the flames at a petrochemical refinery plant in Port Neches, Texas, after an explosion overnight, with at least three injured and a half-mile evacuation order. More tonight with @MarcusMoore reporting. https://t.co/dzIQnZ5zYt pic.twitter.com/F50x55WNDf — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 27, 2019

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا ويأتي في أعقاب حرائق أخرى في منشآت لإنتاج وتخرين البتروكيماويات في تكساس.

وفي مارس/ آذار اشتعل حريق في منشأة لتخزين الكيماويات خارج هيوستن على مدى أيام وبعد ذلك بشهر اندلع حريق آخر في منشأة شمال شرق هيوستن مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر.

وفي يوليو/ تموز تسبب حريق بمصنع كيماويات تابع لشركة إكسون موبيل في بايتاون بولاية تكساس في إصابة 37 شخصا.