نائب موراليس يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

أعلن أندرونيكوس رودريغيز نائب رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس، أنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال لوكالة "سبوتنيك": "إذا دعمتني هيئات الإدارة الوطنية (الحزب اليساري لحركة إيفو موراليس) وحظيت بموافقة الرئيس إيفو، فلن يكون أمامي خيار آخر ، لكن هذه لحظة صعبة للغاية وستكون المسؤولية عالية جدًا".

واندلعت موجة احتجاجات تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر استقالته. وجاءت استقالة الرئيس البوليفي ، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.