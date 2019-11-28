استطلاع: تقدم رئيس الوزراء البريطاني على حزب العمال يتقلص إلى 7 نقاط

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سافنتا كومريس لحساب صحيفة "ديلي تليغراف" يوم الأربعاء أن تقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حزب العمال المعارض تقلص إلى سبع نقاط قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء في الاستطلاع أن حزب المحافظين تراجع نقطة واحدة إلى 41 في المئة منذ مطلع الأسبوع في حين كسب حزب العمال نقطتين ووصل إلى 34 في المئة، بحسب "رويترز".

كما أظهرت استطلاعات أخرى في الأيام القليلة الماضية تقلصا ملحوظا لتقدم جونسون على حزب العمال.