بوتين يصل العاصمة القرغيزستانية للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إلى العاصمة القرغيزستانية بيشكيك للمشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

بيشكيك - سبوتنيك. وأستقبل رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف نظيره الروسي في المطار.

هذا وأعلن الكرملين، أمس أربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، مع زملائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التفاعل في إطار المنظمة.