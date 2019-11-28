الصين تهدد بـ"تدابير مضادة صارمة" ردا على توقيع ترامب قانونا يدعم متظاهري هونغ كونغ

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة" إذا استمرت الولايات المتحدة في التدخل في هونغ كونغ.

وأضافت الوزرة في بيان لها أن القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بدعم المتظاهرين في هونغ كونغ كان تدخلا خطيرا في الشؤون الصينية وأن الجهود الامريكية "مصيرها الفشل".

وحذرت الخارجية الصينية من أن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب التدابير المضادة للصين إذا استمرت في "العمل التعسفي" فيما يتعلق بهونغ كونغ.

من جانبها، عارضت حكومة هونغ كونغ بشدة قرار الرئيس الأمريكي التوقيع على القانون الداعم للمتظاهرين، مشيرة إلى أنه "سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة".

وقالت الحكومة في بيان إن "هذا التشريع لا أساس له ويتدخل في شؤون المدينة الداخلية".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، اليوم الخميس، قانونا يدعم المتظاهرين، وحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ يونيو/حزيران الماضي، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.

وقال البيت الأبيض نقلا عن الرئيس ترامب: "لقد وقعت هذه القوانين احتراما للرئيس شي (جين بينغ) والصين وشعب هونغ كونغ".

وأضاف: "نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأميركية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.