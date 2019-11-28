إيران تصدر بيان احتجاج بعد إحراق قنصليتها في النجف

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رسميا رسالة احتجاج إلى العراق، على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "ندعو الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف وتخريبها"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأعرب موسوي عن إدانة طهران للهجوم على القنصلية، داعيا الحكومة العراقية "للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في حماية الدبلوماسيين الإيرانيين والأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد دانت، في وقت سابق، "الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط العراق، من قبل المحتجين العراقيين أمس الأربعاء".

واتخذت السلطات المحلية في مدينة النجف، إجراءات طارئة لمواجهة الاحتجاجات المحتدمة في المدينة، التي أسفرت عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية هناك.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف فرض حظر التجول في المحافظة، فيما أعلن المحافظ يوم الخميس عطلة رسمية، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المدينة.