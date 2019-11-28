وزير الداخلية التركي يعلن ترحيل 11 معتقلا فرنسيا من "داعش" مطلع الشهر المقبل

أعلن وزير الداخلية التركي، سلَيمان صويلو، اليوم الخميس، عن ترحيل 11 مواطنا فرنسيا من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلادهم، مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قوله اليوم الخميس، إن "تركيا سترحل 11 من مقاتلي تنظيم داعش" الفرنسيين المسجونين لديها في بداية ديسمبر/ كانون الأول، حيث تمضي أنقرة في تنفيذ برنامج ترحيل تسبب في توتر العلاقات مع بعض حلفائها".

#عاجل | وزير الداخلية التركي: سنرحل 11 مواطناً فرنسيا من تنظيم داعش إلى بلادهم مطلع ديسمبر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 28, 2019

وبدأت تركيا عملية إعادة مقاتلي "داعش"، الذين تحتجزهم، مطلع هذا الشهر، حيث أرسلت عددا من المشتبه بهم إلى بلدانهم الأصلية على الرغم من مطالبة بعض الدول الأوروبية بمحاكمتهم في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم.