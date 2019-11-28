"بينها السعودية"... إيران تتهم 3 دول بـ"هتك حرمة" كربلاء والنجف

وقال عبد اللهيان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إن "الثالوث الصهيو - أمريكي - السعودي یستهدف اليوم سلطة الشعب والسيادة والاستقلال العراقي"، موضحا أن "تنظيم "داعش" دخل إلى العراق متنكرا بزي الشعب العراقي، بدعم كامل من السفارة الأمريكية والسعودية".

وأضاف عبد اللهيان: "لا شك في أن كيد أعداء العراق سيعود إليهم، كما يرتد السحر على الساحر".

یستهدف اليوم الثالوث الصهيو امریکي السعودي سلطة الشعب و السيادة و الاستقلال العراقي.فقد دخلت الداعش الساحة متنكرا بزي الشعب العراقي و بدعم كامل من السفارة الامريكية و السعودية و تستهدف هتك حرمة كربلاء و النجف. لاشك في ان كيد اعداء #العراق سيعود اليهم كما يرتد السحر علي الساحر. pic.twitter.com/zyt1YUlVsD — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) November 28, 2019

​ووجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رسميا رسالة احتجاج إلى العراق، على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "ندعو الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف وتخريبها"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

كانت وزارة الخارجية العراقية قد دانت، في وقت سابق، "الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط العراق، من قبل المحتجين العراقيين أمس الأربعاء".

واتخذت السلطات المحلية في مدينة النجف، إجراءات طارئة لمواجهة الاحتجاجات المحتدمة في المدينة، التي أسفرت عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية هناك.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف فرض حظر التجول في المحافظة، فيما أعلن المحافظ يوم الخميس عطلة رسمية، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المدينة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.