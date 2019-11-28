الخارجية الروسية: تقديم التقرير الأممي حول إيران يوم 12 ديسمبر

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه سيتم إعلان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار رقم 2231 الخاص بالاتفاق مع إيران يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في نيويورك.

موسكو - سبوتنيك. وأكدت زاخاروفا، اليوم الخميس: "يوم 12 ديسمبر، في نيويورك، من المقرر النظر في التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضافت زاخاروفا: "سيكرس التقرير لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231"، مشيرة إلى أنه "تمت الموافقة على هذا التقرير من قبل خطة العمل الشاملة المشتركة".

بدأت إيران ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي واستأنفت التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني.