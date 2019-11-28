تركيا توجه دعوة للناتو وتطالب بالانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي

ودعا إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، الحلفاء في الناتو، إلى أخذ التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي التركي على محمل الجد.

Turkey is a strong member of NATO with the second largest army in it and wants to join the EU as a full member. But the allies must take threats against Turkey’s national security seriously and work in partnership to overcome them. https://t.co/it0uweALU3 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 27, 2019

​وكتب قالن تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، جاء فيها "يجب على الحلفاء في الناتو أخذ التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي التركي على محمل الجد، ويجب العمل معا للتغلب على هذه التهديدات".

وشدد على أن تركيا عضو قوي في الحلف، وتشكل ثاني أكبر جيش في الناتو، وأشار إلى رغبة أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

وتقدمت تركيا بطلب بالانضمام للاتحاد الأوروبي عام 1987، غير أنها تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1959، وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963، التي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي.