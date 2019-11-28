طائرة "ناسا" العملاقة تسلم السفينة الفضائية أوريون إلى أوهايو للاختبار...فيديو

وقد وصلت إلى ولاية أوهايو مع سفينة الفضاء أوريون من الجيل الجديد لإجراء سلسلة من التجارب.

تم تصميم مركبة الفضاء متعددة الأغراض التابعة ل"ناسا" أوريون لإرسال رواد فضاء المستقبل إلى الفضاء البعيد، وإلى القمر، وربما إلى المريخ. الآن تستعد لأول رحلة لها بمساعدة الصاروخ الحامل الفائق الثقل Space Launch System. ستكون هذه رحلة بدون طيار وتحلق حول القمر، و يجب أن تتم في 2020، وفقا لموقع The Verge.

تحضر ناسا أوريون لمهمة Artemis 1 ، حيث ستقضي السفينة حوالي ثلاثة أسابيع في الفضاء، بما في ذلك ثلاثة أيام في مدار القمر. خلال الشهرين المقبلين، ستخضع ناسا بلوم بروك لاختبارات ما قبل الرحلة. داخل أكبر غرفة تفريغ في العالم، تتعرض أوريون لدرجات حرارة قصوى (-155 درجة مئوية إلى + 150 درجة مئوية) لمحاكاة البيئة التي ستكون فيها. في المرحلة التالية، سيتحقق المهندسون من الأنظمة الإلكترونية للسفينة.

بمجرد الانتهاء من جميع الاختبارات ، ستقوم Super Guppy بتسليم Orion إلى فلوريدا، حيث سيتم تثبيتها على الصاروخ الحامل SLS، الذي لا يزال قيد التطوير. تم تأجيل إطلاقه الأول حتى عام 2021. ربما حتى هذا الوقت ستكون السفينة الجديدة جاهزة للطيران.