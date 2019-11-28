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15:22 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    منظمة معاهدة الأمن الجماعي

    معاهدة الأمن الجماعي: قلق من سباق تسلح محتمل في الفضاء

    © Sputnik . Aleksey Drujinin
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    أعرب رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقهم بشأن سباق تسلح محتمل في الفضاء.

    بشكيك - سبوتنيك. جاء في بيان ختامي صدر عقب جلسة لمجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي عقدت يوم أمس الخميس في العاصمة القرغيزية بشكيك: "أعرب أعضاء المجلس عن القلق لاستمرار تدهور الوضع في مجال الأمن الدولي وضعف الآليات القانونية للمحافظة عليه، وتزايد المخاطر والتهديدات بالنسبة للاستقرار، فضلا عن زيادة مدى احتمال وقوع النزاعات في مناطق مختلفة من العالم".

    وقال البيان الختامي "إن العالم يشهد تدهور متزايدا أو ضعف بنية السيطرة على التسلح الذي دام على مدى عقود. وهناك احتمال حقيقي لانطلاق سباق تسلح في الفضاء وتحويله إلى ساحة مواجهة عسكرية."

    وأشار البيان إلى زيادة عدد بؤر التوتر ومناطق النزاعات التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في الوضع العالمي، فالوضع في مختلف المناطق - كالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج لا يزال يشكل مصدرا محتملا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن الدولي.

    وأكد رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في البيان أنه "في هذه الظروف، نعيد التأكيد على ضرورة تطوير التفاعل والتعاون على مستوى المجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الأمن الدولي والإقليمي، على أساس الامتثال لمعايير ومبادئ القانون الدولي، وقبل كل شيء ميثاق الأمم المتحدة".

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    الكلمات الدلالية:
    ظاهرة الإرهاب, الإرهاب, منظمة معاهدة الأمن الجماعي
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