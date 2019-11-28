الأمين العام لـ"الناتو": واشنطن تتخذ خطوة جديدة تجاه الحلف 

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف وافق على صيغة جديدة لحساب المساهمات في الميزانية العامة للحلف.

بروكسل - سبوتنيك. وتقضي الميزانية العامة لحلف "الناتو" بخفض الولايات المتحدة من مساهمتها، في حين أن ألمانيا ستزيدها.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، في باريس، رداً على سؤال بهذا الصدد: "صحيح بأننا اتفقنا على صيغة جديدة لتوزيع هذه التكاليف [على الميزانية العامة]، وستدفع الولايات المتحدة أقل، بينما ستدفع ألمانيا أكثر، أي أنه الآن، الولايات المتحدة وألمانيا ستدفعان نفس المبلغ، حوالي 16 % من ميزانية الناتو، وسيتم توزيع الباقي بين الحلفاء الآخرين".

وأفادت قناة الـ"سي أن أن" في وقت سابق، نقلاً عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخذت خطوات لتخفيض مساهمتها في الميزانية العامة للناتو. وقبل ذلك، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 22 بالمئة من التمويل المباشر لحلف الناتو.