بوتين يتلقى ردا من ماكرون بشأن حظر نشر صواريخ في أوروبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رد على رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

بشكيك - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ماكرون رد بالفعل على رسالة بوتين. الرد ليس مفصلا بالطبع، لكنه على الأقل يتضمن تفهماً للقلق الروسي والاستعداد للحوار في هذا الشأن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح من قبل حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى؛ وقد أرسل اقتراحه إلى الدول الرئيسية في أوروبا وآسيا وإلى مختلف المنظمات الدولية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، في وقت لاحق، إن رد فعل "الناتو" على هذا الاقتراح مخيب للآمال. وقال حلف شمال الأطلسي إن الاقتراح بشأن الحظر "ليس له مصداقية لأنه يتجاهل الواقع على الأرض".