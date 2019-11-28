ماكرون: روسيا جزء من أوروبا والعلاقة معها بديهية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه يجب أن يكون الحوار مع روسيا واضحاً وجدياً والعلاقة معها أمراً بديهياً، لأن روسيا جزء من أوروبا.

موسكو - سبوتنيك. قال ماكرون، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "يجب أن يكون الحوار مع روسيا واضحاً وجدياً والعلاقة معها أمراً بديهيا، لأن روسيا جزء من أوروبا"، مضيفا "يجب تشكيل هيكلية جديدة توضّح علاقتنا مع روسيا".

وأكد الرئيس الفرنسي على أنه "يجب التطرق عند الحوار مع روسيا، إلى المسائل العالقة وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية".

هذا وتزايدت في الآونة الأخيرة، الدعوات في دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى رفع العقوبات عن روسيا، إثر توتر العلاقات مع دول الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية، في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية لصياغة علاقات جديدة تربطها مع روسيا.