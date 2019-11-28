ماكرون: تركيا تضعنا أمام الأمر الواقع من خلال الهجوم الذي تقوم به في سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن تركيا تضعنا أمام الأمر الواقع من خلال الهجوم الذي تقوم به في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. قال ماكرون في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "لا يمكن لتركيا أن تنتظر تضامنا من دول الناتو في الوقت الذي تضعنا فيه أمام الأمر الواقع من خلال الهجوم الذي تقوم به في سوريا".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أتفهّم مخاوف أنقرة الأمنية لكن من غير المقبول وضعنا أمام أمر واقع، من خلال الهجوم الذي تقوم به في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إيجاز صحفي أنه في الشمال الشرقي [لسوريا]، لا يزال العمل جارٍ على استقرار الوضع وفقًا للمذكرة الروسية التركية عن 22 تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام. وتسير دوريات روسية تركية مشتركة على طول الحدود السورية التركية بانتظام. بالإضافة إلى ذلك ، تُبذل الجهود لتخفيف التوتر في محيط منطقة عملية " نبع السلام" التركية"

وفي الوقت نفسه لفتت زاخاروفا إلى أن الوضع في منطقة شرق الفرات، تدهور بشكل كبير بسبب تنشيط ما يسمى بـ"خلايا نائمة"، مشيرة إلى أن: "الحديث يدور عن "داعش" [ التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا] و زيادة في عدد الهجمات الإرهابية على التشكيلات الكردية. الإجراءات الأميركية لا تفضي إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في شمال شرق سوريا. وهم [الأميركيون] قرروا مرة أخرى البقاء في مناطق حقول النفط ، هذه المرة – من أجل نهب الثروة الوطنية السورية

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية". حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، لعل أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.

وسبق لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قال إن الأكراد تم سحبهم قبل الموعد المحدد. وبعد ذلك ، بدأ تسيير دوريات روسية تركية مشتركة.