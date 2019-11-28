القوى البحرية الإيرانية ليس لها نظير في المنطقة

جاء في بيان للقوى البحرية في الحرس الثوري نشرته وكالة "مهر" للأنباء بأن القدرة التي وصلت إليها القوات البحرية في الجيش والحرس الثوري ليس لها نظير في المنطقة.

ومما جاء في البيان، لقد وصلت القوى البحرية لكل من الجيش والحرس الثوري إلى قوة ليس لها نظير في المنطقة، وأننا اليوم على أعلى درجة من الوحدة والانسجام والتفاهم.

وأضاف البيان الذي نشر في يوم القوى البحرية للجيش الإيراني، أنه وبفضل الله وفضل الشباب المؤمن في الجيش والحرس الثوري، استطعنا تحويل قدرتنا وإمكاناتنا إلى درجة عالية من الكفاءة والتطور تمكننا من تلبية داعي الجهاد ضد الأعداء.