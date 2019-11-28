الكرملين: التحضير قائم على زيارة بوتين إلى إسرائيل في يناير المقبل

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس الروسي إلى إسرائيل في شهر يناير المقبل، حيث يعقد المنتدى العالمي المكرس لذكرى "الهولوكوست".