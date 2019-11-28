ترامب يصل أفغانستان في زيارة غير معلنة ويلتقي رئيس البلاد

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم الخميس تزامنا مع عيد الشكر.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها ترامب إلى أفغانستان، منذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

وهبطت الطائرة الرئاسية التابعة للقوات الجوية الأولى في مطار باغرام، بعد رحلة ليلية قادمة من واشنطن مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، ومجموعة صغيرة من المساعدين وعناصر الخدمة السرية ومجموعة من المراسلين.

والتقى ترامب خلال الزيارة بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، وألقى خطابا أمام القوات الأمريكية.

© REUTERS / TOM BRENNER الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقط صورة تذكارية مع القوات الأمريكية خلال زيارة مفاجئة لقاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

وقال ترامب إن حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق وعبر عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

وتواجه قوات الأمن الأفغانية هجمات شبه يومية من مقاتلي حركة "طالبان"، على الرغم من تقارير عن تقدم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوسط في إنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان" التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.