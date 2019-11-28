مسؤول إيراني: ثالوث أمريكا والسعودية والكيان الصهيوني يستهدف ديمقراطية العراق

وذكر المساعد الخاص للشؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أن ثالوث السعودية وأمريكا والكيان الصهيوني يستهدف ديمقراطية وسيادة واستقلال العراق؛ بحسب وكالة "فارس".

وكتب حسين أمير عبد اللهيان، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" دخل الساحة مستغلا الزي المدني العراقي، وبدعم كل من السفارتين السعودية والأمريكية في بغداد، وينوي انتهاك حرمة كربلاء والنجف.

وأضاف المساعد الخاص للشؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قائلا:

إنه دون أدنى شك أن مكر اعداء العراق سيرتد عليهم.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة أكثر من ألف متظاهر والقوات الأمنية، خلال ثلاثة أيام فقط، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.

وأفادت المفوضية في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، مساء اليوم، بارتفاع معدلات العنف في تظاهرات بغداد، وعدد من محافظات وسط، وجنوب البلاد منذ الثلاثاء الماضي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حتى اليوم الخميس.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين، عام 2003.