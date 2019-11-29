"تسونامي" تركيا يهدد أمريكا

تمثل العلاقات الاستراتيجية الجديدة بين روسيا وتركيا والصين، كما ترى صحيفة تركية، تهديدا للعالم الغربي.

وتجد صحيفة "صباح" أن السياسة المستقلة التي تنتهجها تركيا تشبه "تسونامي" بالنسبة للعالم الغربي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وترى الصحيفة أن تركيا تشكل أحد الأقطاب المؤثرة في نظام عالمي جديد قيد الإنشاء.

وقالت الصحيفة إن روسيا تبدو وكأنها "إعصار" يهدد الغرب.

أما الصين فتنظر صحيفة "صباح" إليها على أنها "كابوس" يرعب الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها تتسبب في تغيير المناخ السياسي العالمي.