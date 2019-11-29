"الدفاع البريطانية" ترى روسيا خطرا

وأخبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس المستمعين إليه في معهد أبحاث الدفاع بأن روسيا تشكل "خطرا حقيقيا".

وعلى سبيل المثال يهدد الخطر الآتي من روسيا حلف شمال الأطلسي، وفقا لما قاله الوزير البريطاني.

وناشد وزير الدفاع البريطاني حلف شمال الأطلسي أخذ زمام السيطرة على ما يجري لكي يتمكن من "صد روسيا".

ووجه وزير الدفاع البريطاني نفس المناشدة إلى الاتحاد الأوروبي وأجهزة مخابرات بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.