وكالة: كيم جون أون راض عن الاختبار الصاروخي الأخير

أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية أن زعيم البلاد كيم جون أون أشرف على اختبار منظومة إطلاق صواريخ عملاقة متعددة الفوهات وأبدى سعادته ورضاه عن التجربة الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "استهدفت التجربة اختبار منظومة إطلاق الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات وأثبتت التفوق العسكري والفني لمنظومة الأسلحة تلك وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها".

وأضافت الوكالة: "الزعيم الأعلى أبدى رضاه الكبير عن نتائج الاختبار".

وهذا أول إطلاق من نوعه منذ أن اختبرت بيونغ يانغ في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ما وصفته بأنه قاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات استُخدمت أيضا في اختبارات أجريت في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، وأشرف عليها كيم.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الخميس، فيما يبدو أنه أحدث محاولة لإطلاق قاذفات صواريخ جديدة متعددة بعد ثلاثة اختبارات سابقة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية (KCNA) في بيونغ يانغ أن عملية الإطلاق تهدف إلى دراسة التطبيق القتالي للسلاح الذي أثبت "تفوقه العسكري والفني وموثوقيته القوية".