قائد فرنسي يكشف حقيقة دور "داعش" في حادثة تصادم طائرتين في مالي

صرح فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيش الفرنسي، لمحطة "آر.إف.آي" الإذاعية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن حادث تصادم مروحيتين عسكريتين فرنسيتين في مالي لم يقع نتيجة التعرض لنيران تنظيم "داعش".

وذكرت مجموعة "سايت" الأمريكية المعنية برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت أن تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا أعلن، أمس الخميس، أن طائرتي الهليكوبتر تصادمتا بعدما تراجعت إحداهما تحت نيران مقاتلي التنظيم، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك، وفقا لـ "رويترز".

وقال لوكوانتر إن فرنسا لا تعتزم الانسحاب من مالي لكنها تحتاج المزيد من الدعم من حلفائها.

يذكر أن فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لها وجود عسكري كبير وتشن عمليات لمكافحة التمرد في مالي ومنطقة الساحل الأوسع جنوبي الصحراء الكبرى.

وقُتل 13 جنديا فرنسيا في مالي، يوم الاثنين، في تصادم بين طائرتي هليكوبتر في الظلام عقب استدعائهما لتقديم دعم جوي خلال مهمة قتالية لتعقب مجموعة من مقاتلي "داعش" .