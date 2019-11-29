إيران تواجه "المتصيدين في الماء العكر" باغتنام "الفرصة" وتغازل "جيران الخليج"

قال مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون الميدانية، إن الوجود الأجنبي في الخليج الفارسي لا يضمن الأمن في المنطقة.

وأضاف الأدميرال محمود موسوي: "إنهم (الدول الأجنبية) يسببون التفرقة ويتصيدون في الماء العكر"، وفقا لوكالة "فارس".

وتابع: "كما قال قائد الثورة (علي خامنئي)، فإن إيران بلد بحري، وعلينا أن نتمتع بالقوة اللازمة في البحر من أجل صيانة مصالحنا المشروعة".

وشدد على أنه "إن لم نغتنم هذه الفرصة، فإن الآخرين سيحلون محلنا، فقد حاول المستعمرون على مر التاريخ، أن يحرموا شعبنا من البحر ومن نعمه الإلهية".

وأكد أن "نظام إيران يعتبر الدول المطلة على الخليج الفارسي جيرانا، ولا ينظر إليها كأعداء".

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال في بيان، تناول إجابته على أسئلة الصحفيين، إن "الرئيس الإيراني أرسل خطابا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي يحوي تفاصيل خطة هرمز للسلام، وطالبهم بالعمل معا لتنفيذها".

وصرح موسوي بأن الخطوة "تعكس جدية إيران وأهمية دول المنطقة في ضمان الاستقرار والأمن بمنطقة الخليج الفارسي".